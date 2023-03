Incidenti stradali: l'Aiped denuncia la decurtazione dei risarcimenti e l'introduzione delle perizie con Intelligenza Artificiale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Equo indennizzo per danni automobilistici in pericolo. Secondo l'AIPED, l’Associazione Italiana Periti Estimatori Danni c'è un fenomeno crescente di decurtazione dei risarcimenti con una responsabilità dei sindacati di categoria. A lanciare l'all'arme è il presidente Luigi Mercurio che punta il dito sulle molte le Imprese di Assicurazioni che stipulano accordi e contratti con società che propongono piattaforme online per le teleperizie con foto e video, e stime dei danni a distanza. "Una missione impossibile - commenta ancora Mercurio - che comporta una decurtazione del rimborso, in quanto questa pratica impedisce di valutare correttamente le riparazioni da effettuare: solo un perito in presenza, davanti all’auto, può individuare con precisione i danni. I sindacati nulla hanno fatto per opporsi a queste pratiche perverse”.

L’AIPED denuncia anche che “ai periti viene imposto di usare template e software forniti dalle compagnie per la valutazione fotografica o video a distanza del danno. Stime presuntive che valgono poco. Non ci sono né la certificazione del danno né la garanzia che la riparazione sia eseguita a regola d’arte. L’ultima è l’introduzione della perizia attraverso l’intelligenza artificiale che sostituirà il perito nella sua funzione di valutatore del danno". - (PRIMAPRESS)