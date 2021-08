Il “semestre bianco” del presidente Mattarella che chiude il suo settennato nel difficile 2021

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella inizia oggi, 3 agosto, il semestre bianco, cioè gli ultimi sei mesi del suo mandato, che dura sette anni. Che cosa comporta questo periodo? il presidente della Repubblica non puo' sciogliere anticipatamente le Camere. Lo stabilisce l'articolo 88 della Costituzione: «Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura». - (PRIMAPRESS)