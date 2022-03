Il conflitto in Ucraina e la storia del Circus Elysium di Kiev in cerca di una "casa" in Italia

(PRIMAPRESS) - REGGIO EMILIA - Una tournée in Italia dell'ucraino Circus Elysium di Kiev, potfrebbe trasformarsi in una sede permanente degli artisti per sfuggire alla guerra. I 28 artisti e due tecnici erno impegnati in un tour in Italia quando è scoppiato il conflitto nel loro paese. Erano arrivati nel reggiano con lo show 'Alice in Wonderland' e dovevano rimanere solo un mese ma le evoluzioni della situazione in Ucraina ora sta facendo considerare la decisione di fare sede in Italia. Itanto in Italia si sono raddoppiate le date del tour che potrebbe protrarsi fino a maggio ma si è anche aperta una possibilità con La Corte Ospitale di Rubiera, nel Reggiano, che potrebbe diventare la nuova casa per gli artisti del Circus Elysium.Si tratta di un'impresa di produzione teatrale attenta alla drammaturgia contemporanea e ai nuovi linguaggi della scena e Centro di Residenza dell'Emilia-Romagna. La Corte Ospitale si candida a ospitare gli artisti e le famiglie che qui li hanno raggiunti e le altre che stanno arrivando dall'Ucraina. Nelle ultime ore, la Corte ha accolto in via temporanea due gemelli con la mamma e la nonna, accompagnati da Roberto Romaniello, l'impresario della Lighteventi che produce lo spettacolo.

Il 'sogno' è riuscire a riunire, in totale, una cinquantina di persone: gli artisti potrebbero così ricongiungersi con i propri cari nei momenti in cui lo spettacolo resta fermo. Il gruppo, che grazie alla solidarietà dei teatri italiani ha praticamente raddoppiato la tournée - si trova nel Reggiano, perché il comune di Reggio Emilia aveva offerto ospitalità: e in effetti una sistemazione è già stata trovata nel comune di Correggio, tramite i normali canali. - (PRIMAPRESS)