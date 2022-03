Guerra (Mef): “Il PNRR non è in contrasto con l’accelerazione sulle fonti rinnovabili. Affiancare gli enti locali”

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Il PNRR non è in contrasto con l’accelerazione sulle fonti rinnovabili a recupero parziale delle fonti fossili. Non c’è bisogno di abbandonare il percorso intrapreso”. Così il Sottosegretario del Ministero dell’Economia e Finanze, Maria Cecilia Guerra al convegno “Sviluppo e Sostenibilità nel PNRR” in corso allo Spazio Europa del Parlamento Europeo a Roma. Sul costo energia Guerra: “Non c’è dubbio che si sono create incertezze circa la situazione che stiamo vivendo sulla pianificazione dei progetti PNRR. Bisogna prevedere meccanismi di compensazione degli aumenti e delle variazioni ed inoltre - aggiunge Guerra - la possibilità di fare ricorso a fondi accantonati. Sono convinta che il PNRR avrà successo se sostenuto da politiche pubbliche adeguate” facendo anche riferimento al monitoraggio delle risorse nella gestione degli enti locali in termini di preparazione ed efficienza. È sulla sostenibilità che gli enti territoriali svolgono un percorso centrale nel piano di attuazione del PNRR pur essendo presenti delle “debolezze derivanti da anni di privazioni di risorse e perdita di competenze”. - (PRIMAPRESS)