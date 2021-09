Green Pass obbligatorio: le nuove regole in vigore dal 15 ottobre per entrare a lavoro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il decreto approvato alla Camera con 355 voti favorevoli, si fa più morbido nei confronti dei lavoratori senza green pass. E'stata revocata l'iniziale sospensione prevista per i lavoratori sprovvisti di Green Pass dando loro la possibilità entro cinque giorni di mattersi in regola. Ma blocco dello stipendio e assenza ingiustificata restano nel decreto definitivo pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale e approvato alla Camera. Le norme entreranno in vigore nei posti di lavoro pubblici e privati a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre. Sul capitolo controlli si stanno ancora definendo le modalità. Potrebbe essere una piattaforma digitale uguale a quella che dovrebbe entrare in funzione per il personale scolastico e che incrocia i dati sanitari con quelli dei lavoratori. - (PRIMAPRESS)