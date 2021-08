Green pass in azienda: il giudizio sospeso dei sindacati. Landini (Cgil): "Il governo vari una norma"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Giro di tacco del sindacato che diventa più morbido sul green pass nelle aziende. Dopo il no assoluto delle scorse settimane arriva un'apertura ma continua a dire no alle sanzioni per cui non si capisce come si dovrebbe comportare l'azienda in caso di una presa di posizione no vax da parte del dipendente. Un giudizio sospeso che, con l'aumento della variante Delta, rischia di generare nuove chiusure determinate da focolai possibili all'interno delle imprese. Il segretario della Cgil, Landini spiega in una intervista che il sindacato sta raccomandando ai lavoratori di vaccinarsi "ma non è possibile pensare a licensiamenti o demansionamenti". Ed infine la soluzione alla Ponzio Pilato:"Se il governo valuta sia necessario può varare una norma(...).La responsabilità non può essere scaricata su un accordo fra le parti sociali". E perchè no? - (PRIMAPRESS)