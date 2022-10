Giustizia, Meloni: “Primo provvedimento sull’ergastolo ostativo. Per affermare che il governo c’è”

(PRIMAPRESS) - ROMA - La conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni dopo il CdM ha sottolineato un punto centrale nell'azione si governo che vuole affermare la lotta alla criminalità. "Lo Stato c'è e sono fiera del fatto che il primo provvedimento contenga una norma" per il contrasto della criminalità organizzata. Così la premier Meloni."Lo Stato c'è,non si fa mettere i piedi in testa" "Avevamo promesso che saremmo stati veloci". E su proposta del ministro Nordio, spiega, "abbiamo deciso di intervenire su una materia che ci sta particolarmente a cuore, il carcere ostativo". Nel decreto inserita la norma "come approvata dal Parlamento".Sul rinvio della riforma Cartabia: "Si rischiava la paralisi del sistema giudiziario". - (PRIMAPRESS)