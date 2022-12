Giustizia: la rivoluzione annunciata dal ministro Carlo Nordio per uso intercettazioni e separazione carriere

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il programma del Ministero della Giustizia in audizione al Senato, ha annunciato il progetto di riforma che metterebbe un limite alle intercettazioni. "Proporremo la profonda revisione"delle intercettazioni, "vigileremo" su quelle "arbitrarie,improprie".Lo ha annunciato il Guardasigilli Carlo Nordio al Senato. Con la "diffusione selezionata e pilotata" le intercettazioni sono diventate"strumento micidiale di delegittimazione". Ma il progetto di riforma riguarderebbe anche l'annosa questione della separazione delle carriere. Per il ministro, "è insensato che il Pm appartenga allo stesso ordine del giudice.L'obbligatorietà dell'azione penale si è tradotta in intollerabile arbitrio". Occorre "una riforma del Codice penale "garantista e liberale" da realizzare anche con revisione della Carta Costituzionale. - (PRIMAPRESS)