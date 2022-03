Giornate del Fai del 26 e 27 marzo alla scoperta dei tesori d’Italia. Lo sguardo rivolto all’Ucraina

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sabato 26 e domenica 27 marzo tornano le Giornate Fai di Primavera, l'evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Oltre 700 luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 400 città saranno visitabili a contributo libero, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, grazie ai volontari di 350 Delegazioni e Gruppi Fai attivi in tutte le regioni.

Il Fai stanzierà 100 mila euro per restaurare anche un monumento ucraino al termine del conflitto. Le Giornate ci condurranno alla scoperta o alla riscoperta di ville e palazzi, aree archeologiche e castelli, biblioteche e collezioni e musei - tutti imbandierati con il vessillo ucraino - aiutandoci a riconnetterci al nostro passato come radice del presente. Merita una segnalazione particolare la possibilità di accedere alla cattedrale dei SS. Sergio e Bacco, di rito ucraino bizantino che si affaccia su piazza Madonna dei Monti a Roma. Fondata in epoca imperiale romana, è giunta a noi dopo rifacimenti e restauri avvenuti nei secoli. - (PRIMAPRESS)