Fornitura gas: i riflessi del conflitto in Ucraina mettono in pre-allarme l’Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il conflitto in Ucraina peserà anche sulle forniture di gas in Italia che ha dichiarato lo stato di pre-allarme. E' una decisione presa dal Comitato di emergenza e monitoraggio nazionale insieme al ministero della Transizione ecologica, competente per la sicurezza degli approvvigionamenti gas naturale e che riguardano l'attuale situazione in Ucraina e relativa alle forniture che arrivano nel nostro Paese. L'elevata pericolosità della "minaccia" ha spinto il ministero a considerare situazioni di emergenza che potrebbero determinarsi. Anche se "le forniture sono al momento adeguate alla domanda interna" le fonti ministeriali suggeriscono che è opporturno di sensibilizzare gli utenti. - (PRIMAPRESS)