Fondazione Gimbe: +50,4% di nuovi casi in una settimana. Cartabellotta: "Si inizia a sentire la pressione sugli ospedali"

ROMA - Accanto al monitoraggio del Ministero della salute anche quello settimanale di Gimbe mostra il progressivo aumento delle infezioni da Covid-19. La settimana 22-28 giugno ha registrato +50,4% di nuovi casi Covid e +16.3% di decessi, rispetto alla settimana prima. I casi in 7 giorni sono 384mila, con una media di 55mila al giorno. "La circolazione virale è in forte ascesa e, peraltro, con un numero largamente sottostimato" secondo quanto dichiarato dal presidente di Gimbe, Cartabellotta. "Si iniziano a sentire già gli effetti sugli ospedali" ha evidenziato Cartabellotta raccomandando ancora di mantenere la mascherina al chiuso. Intanto crescono i ricoveri ordinari (+25,7%) e le terapie intensive (+15%). L'incremento delle infezioni da varianti fa i conti anche con la situazione dei vaccinati in italia che registra zero dosi di vaccino per 6,8mln di persone; una dose per l'88,1%, ed il ciclo completo per l'86,6%.