Fisco: slitta di una settimana l’arrivo alla Camera della legge delega. Scontro sul regime forfettario

(PRIMAPRESS) - ROMA - Slitta probabilmente di una settimana l'arrivo in Aula alla Camera del disegno di legge delega sul fisco,per arrivare a un accordo politico su nodi ancora aperti. "Su alcuni temi, come il regime forfettario,siamo quasi tornati indietro",secondo i deputati della Lega, dopo la riunione di maggioranza.Sottolineano la distanza con il Pd sulla flat tax. "E'stato accolto l'impianto del cash- back fiscale come lo abbiamo proposto", con l'erogazione diretta, dice la deputata del M5S Martinciglio, - (PRIMAPRESS)