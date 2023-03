Fiera degli stili di vita consapevoli per ciechi ed ipovedenti: dal Braille ai cani guida a Fiera Milano

(PRIMAPRESS) - MILANO - Scoprire la lettura accessibile tattile e digitale, imparare il sistema di scrittura e lettura Braille, dialogare con gli istruttori dei cani guida e conoscere un nuovo modo di vivere con gli amici a quattro zampe. Saranno questi alcuni dei temi e degli appuntamenti nell'ambito di "Fa' la cosa giusta", la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili prganizzata dall'Unione Ciechi e ipovedenti dal 24 al 26 marzo 2023 all'Allianz MiCo, il Convention Center di Fiera Milano.

Si parlerà di musei inclusivi e di quanto l'accessibilità all'arte giochi un ruolo fondamentale nella fruizione dell'arte stessa e della cultura in generale; di mappe tattili, di percorsi e di audioguide che migliorano l'esperienza artistica.

Durante l'evento tornerà a Milano l’Unità mobile oftalmica di IAPB Italia il cui team di oculisti e sanitari, che con il coordinamento del Professor Francesco Bandello, offrirà check – up gratuiti della vista a tutti i cittadini. I controlli presso l’Unità mobile si svolgeranno venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 dalle 09.30 alle 18.00.

“L’obiettivo comune è’ quello di coinvolgere il pubblico presente a Fiera Milano City – sottolinea Linda Legname, vicepresidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – e sensibilizzarlo sull’importanza della lettura, il diritto allo studio, l’accesso alla cultura, la necessità di vivere una vita in piena autonomia e l’importanza della prevenzione”. - (PRIMAPRESS)