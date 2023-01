Fiaccolata per Regeni: a Fiumicello il corteo silenzioso per chiedere verità su Giulio a 6 anni dalla morte

(PRIMAPRESS) - FIUMICELLO (UDINE) - A sei anni dall'uccisione in Egitto del ricercatore friulano, Giulio Regeni, la sua città natale ha organizzato questa sera una fiaccolata silenziosa. Niente slogan ma un'unica richiesta: arrivare alla conoscenza della verità di quel tragico 3 febbraio del 2016.

L’iniziativa è promossa, tra gli altri, dall’amministrazione comunale di Fiumicello-Villa Vicentina, paese di origine del ragazzo, assieme alla famiglia Regeni.

Alle 19.41, ora dell’ultimo sms inviato da Regeni, sarà osservato un minuto di silenzio. Alle 20.15, gli appuntamenti si sposteranno in Sala Bison, con l’iniziativa “Parole, immagini, musica per Giulio” con Paola e Claudio Regeni e l’avvocato Alessandra Ballerini. Tra gli ospiti annunciati, Pif, Carlo Lucarelli, Ascanio Celestini, Beppe Giulietti e Roberto Fico.

Intanto oggi al Question Time della Camera, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani ha risposto alle interrogazioni arrivate da diversi parlamentari per conoscere quanto lo stesso ministro ha riportato dopo l'incontro con il presidente Egiziano Al-Sisi avvenuto nei giorni scorsi. Tajani ha spiegato di aver avuto rassicurazioni che ci sarà collaborazione per arrivare a stabilire le responsabilità dei funzionari egiziani. Ma Tajani ha anche aggiunto con franchezza che il governo italiano non può considerare i rapporti che intercorrono con l'Egitto. - (PRIMAPRESS)