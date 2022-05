Fenomeno pedopornografia: nel 1º trimestre 2022 cresciuti del 50% gli arresti. L’accelerazione con pandemia e internet

(PRIMAPRESS) - ROMA - Pedopornografia,+50% arresti in un anno. Nel 1°trimestre 2022 cresce del 50% il numero degli arrestati, rispetto al 2021. Nei dati diffusi dalla Polizia postale per la Giornata nazionale contro la pedofilia, nel 2021 segna +38% il numero degli under 13 vittime di pedopornografia e adescamento. Dal 2020 al 2021, +8% di persone indagate. La pandemia ha accresciuto i rischi di adescamento online, rileva il direttore della Polizia postale Gabrielli. La "relazione sempre più stretta col mondo virtuale" nata nell'emergenza "ha rapidamente mostrato il suo lato oscuro". - (PRIMAPRESS)