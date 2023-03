Femminicidi: nel 2022 125 donne uccise (+12%). L'ambito familiare sullo sfondo del fenomeno

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'8 marzo tra mimose e eventi è sopratutto l'occasione per fare il punto sui tanti femminicidi che caratterizzano le cronache del nostro Paese. Seconso il rapporto annuale della Polizia di Stato, sono 125 le donne uccise nel 2022, tra italiane (78%) e straniere residenti. Il 95% di queste erano maggiorenni e 103 sono stati omicidi in ambito familiare, 61 per mano del partner o ex, 34 da genitore o da figlio. Nel 2021 gli omicidi di donne erano stati 119. Negli ultimi 4 anni c'è stato un aumento del 12% degli omicidi che hanno per vittima le donne, passati da 112 del 2019 a 125 del 2022. Calano maltrattamenti e stalking, ma crescono le violenze sessuali. - (PRIMAPRESS)