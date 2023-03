Federparchi: il nuovo presidente nazionale alla guida delle aree naturali è Luca Santini

(PRIMAPRESS) - ROMA - È Luca Santini eletto dal Consiglio direttivo per il nuovo mandato di presidente della Federazione della aree naturali protette italiane. L'elezione è stata approvata a larga maggioranza. Luca Santini, nato a Stia in provincia di Arezzo nel 1964, attualmente è presidente del parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Ha lavorato a lungo su progetti di tutela della biodiversità e della fauna selvatica dell'Appennino, con particolare riferimento al lupo, nonché sui temi relativi al territorio. E' stato sindaco di Stia (Ar) tra il 2004 e il 2014. Dal 2011 al 2013 è stato presidente dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino. Nel 2013 diviene presidente del parco nazionale delle Foreste Casentinesi e, da allora, è componente del Consiglio Direttivo della Federparchi. Santini dà il cambio a Giampiero Sammuri alla scadenza del suo secondo mandato alla guida di Federparchi impegnata anche nel ruolo oltre che di conservazione naturalistica anche in quella di destinazione turistica One Health. - (PRIMAPRESS)