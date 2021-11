Famiglie: in CdM ok per assegno unico ai figli e misure per disabili attivi nelle professioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Via libera dal Consiglio dei ministri all'assegno unico per i figli. Si tratta del decreto attuativo della misura,che interesserà sia i lavoratori pubblici sia gli autonomi. Sarà erogato dall'Inps su richiesta dei nuclei interessati. Gli importi saranno parametrati all'Isee. L'assegno andrà dai 50 ai 175 euro al mese e da 25 a 85 per i figli tra i 18-21 anni. Assegno anche per stranieri con minimo 2 anni residenza. Decorrerà da marzo 2022, ma le domande si possono presentare dal 1° gennaio.

Tra le misure adottate anche quelle rivolte alle categorie più fragili come l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato che prevederà strumenti specifici per i candidati con disabilità e con Disturbi specifici dell’apprendimento. "Per la prima volta vengono infatti rimosse barriere che rappresentavano un ostacolo per l’accesso alla professione. È un passo avanti di civiltà che segna un avanzamento delle politiche per le pari opportunità, frutto della sensibilità di tutto il governo e, in questo caso, del ministro Cartabia, che ringrazio. Infatti, proprio oggi è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del ministro della Giustizia sugli esami di avvocato, con le misure per i candidati con DSA, che ha previsto azioni specifiche. La disabilità non può e non deve essere considerata da nessuno un limite, nemmeno sul lavoro, ma rappresenta piuttosto una grande opportunità. Tante persone con disabilità o con Dsa, anche nella professione forense, manifestano straordinarie doti professionali, che devono trovare l’opportunità di essere valorizzate”. Così il ministro per le Disabilità Erika Stefani. - (PRIMAPRESS)