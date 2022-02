Eutanasia “Inammissibile”, Cappato: “Andremo avanti con la disobbedienza civile”

(PRIMAPRESS) - ROMA - La pronuncia di ieri della Corte Costittuzionale, sull'inammissibilità del referendum sull'eutanasia ha creato sgomento tra le associazioni che si sono battute nel tempo per rivendicare la libertà di decidere il proprio fine vita. "Questa per noi è una brutta notizia, è una brutta notizia per coloro che subiscono e dovranno subire sofferenze ancora più a lungo.Una brutta notizia per la democrazia". Così Marco Cappato ha risposto alle domande dei cronisti dopo la decisione di ieri da parte della Consulta. Ma "il cammino sulla legalizzazione non si ferma (...), abbiamo altri strumenti a disposizione. Come con Welby e Dj Fano. Andremo avanti con la disobbedienza civile, faremo ricorsi. Eutanasia legale contro eutanasia clandestina",ha detto. - (PRIMAPRESS)