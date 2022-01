Elezioni Quirinale: FdI e FI chiedono al Presidente della Camera di garantire il voto anche per i positivi

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Camera ha dato il via libera agli ordini del giorno presentati da Fratelli d'Italia e Forza Italia,che impegnano il governo a garantire il voto per il presidente della Repubblica anche ai parlamentari positivi al Covid. Il governo dovrà "garantire ogni forma di collaborazione per permettere a tutti i 1.009 delegati di partecipare al voto, anche attraverso un intervento normativo",chiedono gli odg. E'la prima volta che un ramo del Parlamento pone un impegno all'esecutivo per agevolare il voto per l'elezione al Quirnale. - (PRIMAPRESS)