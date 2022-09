Elezioni: ecco chi entra in Parlamento per il Centrosinistra. La novità Ilaria Cucchi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per il PD queste elezioni hanno evidenziato il fallimento dei vertici dem e della segreteria di Letta e già questa mattina si è parlato di un congresso in cui regolare i conti. Ma chi è riuscito ad entrare in Parlamento nonostante la debacle? Tra i nomi più noti c'è l'ingresso nuovo di Ilaria Cucchi che forte delle sue battaglie contro il sistema a difesa del fratello, è riuscita a trovare i giusti consensi. Ilaria Cucchi ha vinto al Senato nel collegio di Firenze: “Non deluderò chi mi ha votato, sarò voce degli ultimi”, ha commentato a risultato consolidato che l’ha vista battere Federica Picchi, candidata del centrodestra. Dopo un iniziale testa a testa. Pier Ferdinando Casini, invece, ha conquistato l’uninominale di Bologna: il candidato di centrosinistra ha battuto Vittorio Sgarbi, candidato nelle fila del centrodestra. Sempre a Bologna eletti anche l’ex sindaco della città Virginio Merolae il parlamentare uscente Andrea De Maria. Il leader dei Verdi Angelo Bonelli ha vinto nel collegio di Imola. A Milano Centro ha vinto Benedetto Della Vedova (Camera) nella sfida contro Giulio Tremonti (Fdi) e Giulia Pastorella (Az-Iv). Il centrosinistra ottiene l’elezione in Senato dell’ex sindaco di Bolzano Luigi Spagnolli con il 26,13% dei consensi. In Lombardia il dem Antonio Misiani, ha battuto per il Senato la leghista Maria Cristina Cantù e Ivan Scalfarotto. - (PRIMAPRESS)