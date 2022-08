Elezioni: ecco chi è dentro e chi e fuori dalle liste del Pd. I “No” di Letta che pesano

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con 3 voti contrari e 5 astensioni la Direzione Pd ha approvato le liste delle candidature al Parlamento. Letta capolista alla Camera in Lombardia,Veneto La riunione è slittata 3 volte ed è cominciata alle 23.30. Monica Cirinnà ha rifiutato la candidatura "in un collegio elettorale perdente". Letta:" Ho un profondo peso sul cuore per i tanti no che ho dovuto dire. Impossibile ricandidare tutti, anche per esigenze di rinnovamento". Cottarelli capolista al Senato a Milano e Crisanti capolista in Europa. Anche Lotti escluso dalle liste. - (PRIMAPRESS)