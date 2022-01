Elezioni Capo dello Stato: lunedì 24 gennaio convocati dal Presidente della Camera i 1007 grandi elettori

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' convocata per il 24 gennaio prossimo la seduta del Parlamento per l'elezione del nuovo Capo dello Stato. Il presidente della Camera, Fico sentita la presidente del Senato, Casellati, ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei 1009 delegati regionali, per il prossimo lunedì 24 gennaio alle ore 15. Oggi stesso la pubblicazione dell'avviso sarà nella Gazzetta Ufficiale. Al voto, dunque andranno oltre 1.007 grandi elettori (deputati, senatori e rappresentangti regionali). I delegati regionali sono 58, 3 per ogni Regione,ad eccezione della Valle d'Aosta che ne ha uno. - (PRIMAPRESS)