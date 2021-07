Droni per emergenza sanitaria: il SIS 118 lancia un bando di “avviso esplorativo” per cercare partner tecnici

(PRIMAPRESS) - ROMA - Droni attrezzati per salvare vite. È il progetto su cui sta lavorando da due anni il SIS 118 con l’obiettivo di creare le unità mobili aeree per intervenire in situazioni di emergenza in luoghi disagiati e difficili da raggiungere con i mezzi tradizionali.

Ora il SIS 118 ha lanciato un “Avviso esplorativo del mercato” per la ricerca di un partner tecnico per la costituzione di un partenariato pubblico per la sperimentazione, attuazione e sviluppo del progetto della SIS 118.Il progetto denominato SEUAM del SIS 118 , come spiega il presidente Mario Balzanelli si inserisce in una sperimentazione scientifica di elevato standard tecnologico finalizzata a promuovere nuove soluzioni di mobilità intelligente operata con i droni nell’ambito del soccorso sanitario a supporto delle attività istituzionali dei Sistemi di Emergenza Territoriale 118, quali la consegna tempo dipendente ai primi soccorritori di dispositivi sanitari salvavita in caso di arresto cardiaco improvviso, di emoderivati/farmaci/antidoti nelle varie situazioni di emergenza che possano verificarsi in scenari operativi altamente critici e complicati tempo dipendenti, caratterizzati da imminente pericolo di perdere la vita, particolarmente nelle aree urbane ad alta e/o bassa densità abitativa o nelle aree extraurbane o in zone impervie o comunque colte da eventi maggiori avversi (terremoti, inondazioni, agente biologico, ecc.). - (PRIMAPRESS)