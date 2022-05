Donazione latte umano: è allarme nella Giornata nazionale della donazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - La pandemia da Covid ha generato un calo di circa il 12% del latte umano donato, alimento fondamentale per i neonati prematuri e per quelli ricoverati nelle terapie intensive neonatali, nonché per i bambini le cui mamme non possono allattare al seno. A denunciarlo è l'ABLIUD e la Società Italiana di Neonatologia (SIN), in occasione della Giornata Mondiale della Donazione del Latte Umano, che ricorre il 19 maggio, accendono i riflettori su questa situazione allarmante, che danneggerà migliaia di neonati prematuri e donne che per diverse ragioni non possono allattare al seno il proprio figlio. - (PRIMAPRESS)