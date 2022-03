Docenti no-vax: la rabbia dei presidi. Giannelli (Anp): “Stipendi pagati senza lavorare.Un capolavoro”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dai presidi la critica al decreto che consente ai docenti non vaccinati di tornare a scuola, in mansioni che non prevedano contatto con gli alunni. Il presidente di Anp,Giannelli,osserva che"è molto difficile a scuola"non entrare in contatto con i ragazzi,anche "impiegati di segreteria e bidelli entrano a contatto"con gli alunni.Praticamente "gli si paga lo stipendio per non lavorare,dando mansioni inesistenti",dice. "Il messaggio che passa è che chi non vuole rispettare le regole alla fine l'ha vinta", "un bel capolavoro". - (PRIMAPRESS)