Docenti esperti: inaspettata convergenza Pd-Fratelli d’Italia sull’abrogazione nel DL Aiuti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dalla campagna elettorale politica sempre più conflittuale sui temi da affrontare, arriva una inaspettata convergenza tra Pd e FdI sull'abrogazione del docente esperto. E' quanto è emerso nella seduta delle commissioni bilancio e finanze del Senato per l'esame del Dl aiuti bis sulla proposta della capogruppo di Leu, De Petris. Anche il M5s in commissione istruzione, riunita sul parere, ha chiarito che la norma non è idonea a valorizzare il merito. Solo la Lega ha espresso perplessità. I docenti esperti (non piu' di 8mila) guadagnerebbero 5.650 euro all'anno in più. I sindacati chiedendo invece aumenti per tutti i lavoratori del settore. - (PRIMAPRESS)