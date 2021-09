Dl Infrastrutture: il CdM approva la norma per la cessione del marchio Alitalia e i parking per le donne in gravidanza

(PRIMAPRESS) - ROMA - I parcheggi riservati per le donne in gravidanza, cioè gli "stalli rosa" entrano nel codice della strada e aumentano le sanzioni per chi occupa spazi riservati senza autorizzazione.Sono due delle novità introdotte dal dl Infrastrutture appena approvato dal CdM. La sanzione prevista è tra 168 e 672 euro. Nel Dl anche "norme che disciplinano la cessione del marchio 'Alitalia', degli slot e gli indennizzi ai passeggeri titolari di biglietti e voucher per voli successivi alla chiusura del vettore prevista il 15 ottobre". - (PRIMAPRESS)