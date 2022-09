DL Aiuti, Sbrollini (Italia Viva): "Approvato contributo a fondo perduto per gestori di impianti sportivi"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Grazie ad un emendamento al Dl aiuti a mia prima firma siglato da tutte le forze politiche, sarà prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite

massimo di 50 milioni nel 2022, per le associazioni sportive e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Un aiuto rapido e concreto per fronte alla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi del settore energetico". Questo quanto dichiarato da Daniela Sbrollini, senatrice e responsabile Cultura e Sport di Italia Viva ma anche componente della Nazionale parlamentare femminile di calcio, ora candidata al Senato nel collegio Veneto 2 per il Terzo Polo. - (PRIMAPRESS)