Def: oggi Consiglio dei Ministri per l’approvazione ma pesa la crisi energetica

(PRIMAPRESS) - ROMA - Prima una cabina di regia e poi il Consiglio dei Ministei per la presentazione del Def, il documento di Economia e Finanza che disegna la cornice della politica economica del governo. Un compito difficile per Palazzo Chigi che deve far quadrare i conti pubblici. A pesare è l'incertezza, la guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e l'acuirsi della crisi energetica. Un impatto negativo sulla nostra economia è dato per scontato, ma potrebbe essere ancora più pesante se ci fosse uno stop all'importazione del gas russo. Il Def che approderà in Consiglio dei Ministri ne terrà conto e secondo le dichiarazioni fatte nei giorni scorsi dal ministro dell'Economia, Daniele Franco, la crescita verrà rivista con valori più bassi di quanto previsto prima della guerra. Dopo la ripresa record del 6,6% del 2021, certificata ieri dall’Istat, quest'anno il nostro Pil rallenterà e potrebbe non superare il 3%. Secondo le indiscrezioni di stampa, il governo potrebbe mettere l'asticella al 2,8%. Un livello più basso rispetto al 4,7% stimato a ottobre. Prudenza poi per quanto riguarda il deficit e il debito: il governo ha intenzione di continuare sulla strada della riduzione. Vuole tenere il primo sotto il 6% mentre stima il rapporto debito-Pil intorno al 150%. In questo quadro, Palazzo Chigi starebbe disegnando nuove misure per 26 miliardi di euro. Risorse attinte in parte dall’eredità lasciata dalla crescita dell'anno passato e che in gran parte dovrebbero essere destinate soprattutto a quei settori produttivi più colpiti e messi in ginocchio dai costi energetici arrivati alle stelle. “Servirà a coprire il caro prezzi delle materie prime, l'aumento delle accise sulla benzina per i cittadini e sul gasolio per alcuni settori, dall'autotrasporto all'agricoltura", ha dichiarato il ministro all'Economia Castelli. Tutto questo nel giorno in cui l’Istat con i dati relativi all'ultimo trimestre del 2021, ci dice che Deficit/Pil è calato al 3%, mentre è aumentato il reddito delle famiglie dell'1,3%, così come i consumi. Dati di un mondo che non c’è più. - (PRIMAPRESS)