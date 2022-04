Def: approvato il testo in Consiglio dei Ministri. In arrivo 4,5 mld per contrastare il caro-bollette

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il testa del Documento economico-finanziario passato oggi in Consiglio dei Ministri è stato approvato all'unanimità. Male l'inflazione, migliora la pressione fiscale, prosegue la riduzione del debito pubblico. Nessun riferimento a spese militari. In arrivo 4,5 miliardi di euro per contrastare il costo delle bollette. Altri 5 miliardi verranno divisi tra aiuti ai profughi ucraini e alle aziende italiane colpite dal conflitto, contenimento dei prezzi energetici, fondi per la garanzia sul credito e coperture per l'incremento dei prezzi delle opere pubbliche.

"Faremo tutto ciò che è necessario per aiutare famiglie e imprese all'interno della cornice europea". Così il premier Draghi al termine del Cdm che ha approvato all'unanimità il Def.Serve una risposta a livello europeo, "come per la pandemia". "La guerra ha causato un peggioramento delle prospettive di crescita", anche per l'aumento dei prezzi energetici. "Dobbiamo affermare una governabilità, che si esprime con unità d'intenti". "Siamo consapevoli del disagio sociale e siamo pronti a intervenire",ribadisce. - (PRIMAPRESS)