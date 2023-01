Provvedimento tifosi: firmato il decreto Piantedosi che blocca le trasferte dei fan di Roma e Napoli per due mesi

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'atteso provvedimento per i tifosi di Napoli e Roma dopo gli scontri sull'A1, è arrivato. Fino a metà marzo, i tifosi di Napoli e Roma non potranno assistere in Italia alle trasferte della propria squadra. L’annunciata stretta è arrivata con la firma del decreto del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha deciso per lo stop di due mesi alle trasferte dei supporter partenopei e giallorossi: per questo periodo di tempo è stata disposta la chiusura dei settori ospiti degli stadi dove le due società sportive disputano gli incontri in trasferta.

Ma non solo: la vendita dei biglietti per l’accesso a quegli impianti sportivi durante le stesse partite sarà infatti vietata a tutte le persone residenti nelle province di Napoli e Roma. Il divieto terminerà quindi il 15 marzo e nel mentre i sostenitori delle due squadre non potranno assistere dal vivo a cinque trasferte (tra queste, per i giallorossi, ci sono anche i quarti di finale di Coppa Italia). Tutto tornerà come prima solo dalla 27esima giornata del campionato di serie A. - (PRIMAPRESS)