Decreto Giubileo 2025, Meloni: “C’è molto lavoro che faremo in sinergia con Santa Sede e Roma Capitale”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al lavoro per il Giubileo 2025 che si terrà a Roma. La premier Giorgia Meloni nel corso della presentazione del Dpcm Giubileo ha sottolineato quanto lavoro c'è da svolgere ma precisando di essere pronti e che "sarà in stretta sinergia con la Santa Sede e Roma Capitale, assicureremo tutta la collaborazione e l'impegno per essere pronti a ospitare milioni di pellegrini da tutto il mondo".Così la premier Meloni,in oc- casione della presentazione delle opere previste dal Dpcm per il Giubileo 2025. Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano ha sottolineato il controlli anti-mafia che verrà esercitato e il monitoraggio della progressione dei lavori. Il sindaco di Roma Gualtieri spiega che si tratta di opere e interventi per 4 miliardi in totale. "Come detto da Papa Francesco, il Giubileo sarà un evento di speranza". Pronti a rendere la città "più moderna,inclusiva,sostenibile". - (PRIMAPRESS)