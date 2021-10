Decreto aperture: si del CdM per impianti sportivi al chiuso al 60% e 75% all’aperto. Cinema e Teatri al 100%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che aumenta le capienze nei luoghi di cultura e sport e nelle discoteche.Il via libera sarebbe all'unanimità,secondo quanto si apprende. Nel nuovo decreto, riferiscono fonti governative, è confermata l'estensione del limite di capienza delle discoteche al 50% al chiuso e al 75% all'aperto. Per gli eventi sportivi, annuncia il ministro Mariastella Gelmini, sarà possibile "riempire gli impianti al 60% al chiuso e al 75% all'aperto". Cinema e teatri al 100% in zona bianca. "Ottima notizia. La decisione del Governo crea le condizioni perchè il Cinema italiano possa veramente ripartire".È il commento del Presidente ANICA, Fancesco Rutelli. - (PRIMAPRESS)