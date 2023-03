Decennale Papa Bergoglio: “Ecco cosa chiederei in regalo”. Il podcast realizzato dal Pontefice

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - "Regalatami la pace. Mi fa soffrire vedere i morti, ragazzi -sia russi che ucraini- che non tornano. E' dura". Non ha dubbi Papa Francesco su cosa chiedere come regalo per il suo decennale, che ricorre oggi: "La pace, ci vuole la pace". Nel "popecast", il primo podcast realizzato dal pontefice con i media vaticani,in cui Bergoglio si racconta a 10 anni dalla sua elezione, Francesco cita 3 parole "Fratellanza, pianto, sor- riso" che corrispondono ai "tre sogni del Papa" per la Chiesa, per il mondo e per l'umanità. - (PRIMAPRESS)