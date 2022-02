Danni pandemia: il DL Milleproroghe porta a 600 euro il "bonus psicologico". Stanziati 20 mln di euro

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'approvazione di un emedamento di modifica al Dl Millepororoghe, porta il "bonus psicologico" a 600 euro l'anno e potrebbe riguardare 18.000 persone. Per favorire i redditi più bassi sarà parametrato in base all'Isee, con tetto massimo fissato a 50.000 euro. Complessivamente vengono stanziati 20 milioni di euro per il 2022. La metà dei quali servirà al finanziamento del bonus. Mentre la quota restante servirà a reclutare professionisti per curare il disagio mentale causato dal Covid. - (PRIMAPRESS)