Cybersicurezza: aumentati del 138% gli attacchi informatici secondo un rapporto della Polizia Postale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un rapporto della Polizia Pistale sulla Cybersicurezza, ha rilevato nel 2022 un aumento degli attacchi informatici a +138%. Le tensioni connesse alla guerra in Ucraina hanno "significativi riverberi" sulla sicurezza cibernetica, con "campagne massive" a livello internazionale contro infrastrutture critiche, sistemi finanziari e aziende, dal phishing ai malware alla disinformazione. Nel 2022 il Cnaipic, struttura specializzata in cybersicurezza della polizia postale, ha rilevato 12.947 attacchi (+138% rispetto ai 5.435 del 2021); 332 le persone indagate (+78% rispetto al 2021).Diramati 113.226 alert (in aumento del 2% rispetto all'anno scorso). - (PRIMAPRESS)