Cybersecurity: cresciuti i reati online nel 2021. Aumentati i furti di dati personali con la pandemia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Cresciuti i reati online nel 2021 rispetto al 2020 secondo un report della Polizia postale e delle comunicazioni. Sulla cybersecurity registrati 5.434 attacchi a infrastrutture sensibili e 110.524 alert per minacce a sistemi informatici. Con la pandemia cresciuti i furti di dati personali e bancari: i casi sono stati 18.000. In aumento anche pedopornografia online (+98% e 137 arresti) e Revenge porn (+78%). Oscurati 471 siti e denunciate 39 persone per terrorismo. Centodieci le denunce nei confronti di No Vax e No Pass. - (PRIMAPRESS)