Covid Lombardia: parte oggi la campagna vaccinale bimbi (5-12 anni). Bertolaso: "Sono i più colpiti nella regione"

(PRIMAPRESS) - MILANO - Covid, in Lombardia bimbi i più colpiti "La categoria di età più colpita dal Covid oggi in Lombardia sono i bambini tra i 5 e i 12 anni". Così il consulente per la campagna vaccinale lombarda, Bertolaso, a Fiera Milano City, dove parte oggi la vaccinazione agli under12 Bertolaso annuncia una diretta social in cui saranno diffusi i dati sui contagi in fascia pediatrica. "Non vogliamo costringere nessuno a vaccinare i figli, vogliamo convincere i genitori che è fondamentale vaccinarli". Vaccinare i piccoli serve non perché possono contagiare altri, ma per tutelarli. - (PRIMAPRESS)