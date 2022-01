Covid, Fiaso: “Vaccinata solo una donna incinta su due. C’è rischio alto di virus durante i 9 mesi”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Solo una donna incinta su due (47%) non è vaccinata e una su 6 partorisce con il Covid. Emerge dall'indagine Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere) in 12 ospedali sentinella su 404 parti eseguiti tra 18 e 25/1. "Il rischio,con l'ampia circolazione di Omicron,di avere l'infezione SarsCov2 durante i 9 mesi, nei quali la donna è più suscettibile, è altissimo e può ge- nerare complicanze nella gravidanza,per la salute della donna e del bambino.Occorre insisterere dichiara il presidente Migliore-sulla necessità di vaccinarsi". "Del resto - come precisa la stessa Fiaso - bisogna ribadire che non ci sono controindicazioni per vaccinarsi durante la maternità". - (PRIMAPRESS)