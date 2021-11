Covid: cresce l’indice Rt sopra 1. Rischio alto in Puglia e Campania. In Europa “rischio alto”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Epidemia in crescita. L'indice Rt, basato sui casi sintomatici torna sopra 1 per la prima volta dal 27/08 contro lo 0,96 della settimana scorsa. Stabile e sopra soglia anche l'Rt sui ricoveri. Incidenza 3 punti sopra soglia, a 53 casi per 100.000 abitanti (7 giorni fa, 46), nei dati Iss-Ministero Salute. Sale occupazione posti letto: terapia intensiva a 4% contro 3,7% del 28 ottobre; aree mediche al 5,3% dal 4,5%. Rischio moderato tutto il territorio, con Puglia e Campania vicine a rischio alto.

Intanto non va meglio in Europa. Il centro Ue per il controllo e la prevenzione delle malattie prevede nelle prossime due settimane un aumento di casi, decessi, ricoveri a causa del Covid. Lo si legge nell'ultimo report. Attualmente i nuovi casi sono maggiori tra gli under50, si legge nel dossier, ma vanno aumentando anche tra i più anziani e sono in crescita in tutta la Ue Preoccupazione "estrema" per 9 Paesi in Ue e spazio economico europeo. Per l' Italia il centro aveva segnato un rating è "basso" (ma la settimana scorsa era "molto bassa", fascia in cui ora si trovano solo Malta e Spagna). - (PRIMAPRESS)