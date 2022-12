Covid Cina: il Ministero della Salute introduce l’obbligo del tampone antigenico per chi arriva dal paese asiatico

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'incauto via libera della Cina alla rimozione delle restrizioni per il Covid si sta rivelando una pericolosa minaccia per l'Italia. Agli aeroporti italiani un viaggiatore cinese su tre è risultato positivo al test del virus. La Regione Lombardia si era mossa per prima per richiedere il tampone molecolare ai passeggeri cinesi in arrivo a Malpensa. Ma ora è il ministero della Salute a disporre l'obbligo dei tamponi antigenici Covid 19 obbligatori e relativo sequenziamento per tutti i prove- nienti dalla Cina e in transito in Italia". Lo ha annunciato il ministro della Salute, Orazio Schillaci.I controlli vengono già effettuati negli aeroporti. "La misura si rende indispensabile per garantire la sorveglianza e l'individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana",ha spiegato.Il record di contagi e vittime, probabilmente per nuove varianti Covid, allarmano molti Paesi e risulta inspiegabile l'atteggiamento del governo di Pechino che è passato da ferree quarantene ad un'apertura pericolosa dell'outgoing nonostante il dilagare del virus in molte città cinesi. - (PRIMAPRESS)