Covid, Cartabellotta (Gimbe): “Aumento positivi non è semplice rimbalzo ma presto parlare di quinta ondata”

ROMA - Ancora presto per dire che è sopraggiunta la quinta ondata. L'aumento dei casi Covid in Italia non è un "semplice 'rimbalzo', anche se al momento non possiamo etichettare la risalita come avvio della quinta ondata". Lo ha detto il presidente di Gimbe, Cartabellotta,rilevando nel periodo 13-19 marzo il +30,2% dei casi. Il tasso di positività ha superato il 15%:l'incremento riguarda riguarda tutte le fasce di età, maggiormente quella under19, ma non è omogeneo nelle varie regioni. Tra le cause,rilassamento della popolazione e allentamento delle misure, diffusione di Omicron Ba.2.