Covid-19, Coscioni (Agenas): "Abbiamo cento volte di più dei contagi rapportati a luglio 2021"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Rispetto alla stessa settimana di luglio dello scorso anno abbiamo 100 volte in più di contagi e ricoveri 4 volte superiori". Così ha ricordato Enrico Coscioni, presidente dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) ad una manifestazione di Laboratorio Sanità 20/30 (comitato scientifico da lui presieduto) Coscioni ha anche detto: "In tutta Italia abbiamo i pronto soccorso che esplodono per il Covid. Stiamo vivendo un momento in cui le criticità sono fortissime a causa del Covid". Una situazione che al momento non vede posizioni da parte del governo con interventi mirati al contenimento della diffusione. - (PRIMAPRESS)