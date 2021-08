Corte Cassazione: i primi due anni di Umberto Berrino (66) alla presidenza della Sezione Lavoro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per il 66enne stabiese Umberto Berrino da due anni alla presidenza della sezione lavoro della Cassazione, che ha coinciso con l'inizio della pandemia, arriva un primo bilancio del lavoro svolto durante il difficile momento del paese. Sposato con due figli, di cui uno già magistrato ha iniziato la carriera come pretore a Susa, poi dopo vari trasferimenti è approdato a Napoli in Corte di Appello sempre alla sezione lavoro. Da 10 anni giudice di Cassazione a Roma, nel 2019 è arrivato il nuovo prestigioso incarico con gli auguri dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. - (PRIMAPRESS)