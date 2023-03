Cori Lazio antisemiti nel derby: è allerta del Viminale. Il 30 marzo riunione al Ministero dello Sport

(PRIMAPRESS) - ROMA - Attenzione del Viminale su cori antisemiti Il comportamento di alcuni tifosi della Lazio nel derby di domenica -con i cori antisemiti di frange della curva- sotto la lente di osservazione del Viminale. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha sentito i vertici della polizia e il questore della capitale. Assicurata "massima attenzione" da parte delle strutture preposte per indiviDuarte i responsabili.Il fenomeno è co- stantemente monitorato e per il 30 marzo è stata già convocata una riunione con il ministro dello Sport,i vertici del calcio e la comunità ebraica. - (PRIMAPRESS)