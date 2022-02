Consip: si allarga l’offerta del sistema d’acquisto PA dei farmaci per le nuove cure contro il COVID-19

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si allarga il paniere dell'offerta del Sistema Dinamico d’Acquisto della PA (SDAPA) “Farmaci” di Consip. All'interno del catalogo-prodotti sono stati inseriti tutti i farmaci antivirali per la cura del COVID-19 che hanno ottenuto di recente l’autorizzazione all’immissione in commercio in Italia.

Grazie al continuo aggiornamento della lista dei principi attivi disponibili, lo Sdapa Farmaci si conferma, anche nell’attuale contesto emergenziale, una piattaforma di negoziazione altamente flessibile in grado di rispondere pienamente e prontamente al fabbisogno di farmaci delle Aziende Sanitarie.

"Questo strumento istituito nel 2011 – dicono dalla centrale d'acquisto pubblica - nei suoi 10 anni di attività ha permesso alle Amministrazioni del SSN di indire gare per l’approvvigionamento di prodotti farmaceutici per un valore complessivo di oltre 34 mld/€ (di cui 8 mld/€ solo nel 2021), consentendo loro di scegliere tra oltre 6.800 prodotti, tra cui farmaci innovativi, farmaci biologici, emoderivati e vaccini. - (PRIMAPRESS)