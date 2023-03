Congedo paternità: crescono le richieste per assistere i figli dal 19% del 2013 al 57,60% nel 2021

(PRIMAPRESS) - ROMA - In Italia la cura dei figli resta appannaggio delle donne, ma sempre più padri non rinunciano al tempo per i figli. Così Save the the Children, che in occasione della Festa del papà sottolinea il calo graduale e costante nell'ultimo decennio del divario tra donne e uomini nella cura genitoriale. Il congedo di paternità presenta infatti un trend in crescita costante: dal 19,23% del 2013 al 48,53% del 2018,fino al 57,60% del 2021,quando chiesero congedo 155.845 padri su 400.000 nascite. - (PRIMAPRESS)