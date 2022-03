Conflitto Ucraina, Mogol (SIAE): “Abbiamo sospeso i pagamenti alle società d’autori russe”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dalle banche allo sport ai grandi eventi dello spettacolo le sanzioni alla Russia proseguono in tutti i settori per isolare il governo di Putin nell'attacco all'Ucraina. Oggi anche la SIAE è scesa in campo. "Stiamo vivendo momenti di forte preoccupazione e inquietudine e la speranza di poter affrontare il futuro con maggiore serenità dopo due anni di pandemia sembra davvero affievolirsi. L'attacco della Russia all’Ucraina è ingiustificato e ingiustificabile e mette a rischio i principi di libertà e democrazia in Europa dopo decenni". Così si è espresso il Presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori esprimo tutta la mia vicinanza al popolo e alle istituzioni ucraine in queste ore drammatiche. Negli ultimi giorni abbiamo riflettuto su cosa SIAE avrebbe potuto fare come segnale di solidarietà nei confronti dell’Ucraina e alla fine abbiamo preso la decisione di sospendere il pagamento del diritto d'autore alle società d'autori russe, fino al termine del conflitto, accettando ovviamente la più che probabile sospensione del pagamento dei diritti d’autore a SIAE da parte delle consorelle per ritorsione.Siamo consapevoli che è un'azione forte e senza precedenti nella storia recente di SIAE. Vogliamo sottolineare però che non si tratta di una presa di posizione contro gli autori e gli editori russi, che non hanno alcuna responsabilità con riferimento a quanto sta accadendo, ma è un'azione con cui vogliamo manifestare la nostra contrarietà a qualsiasi tipo di guerra, peraltro coerentemente con quanto stanno facendo il Governo italiano e l’Unione Europea” ha dichiarato il Presidente SIAE Giulio Rapetti Mogol. - (PRIMAPRESS)