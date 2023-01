Conflitti: dagli aiuti a Kiew approvati oggi al Senato alla Carta di S'Aspru per la non violenza

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’Aula di Palazzo Madama ha dato il suo via libera al decreto del governo che proroga fino al 31 dicembre l’invio di armi a Kiev per reagire all’aggressione russa. A quasi un anno dall’invasione, il Senato, con 125 voti a favore e 38 contrari, accorda la conversione del decreto per la «cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine» fino a fine 2023. Il decreto prevede che la spedizione delle armi possa avvenire in deroga alla legge n. 185 del 9 luglio 1990, attraverso decreti interministeriali che coinvolgono tre dicasteri: Difesa, Economia ed Esteri. Adesso toccherà alla Camera votare la conversione del decreto.

Il dibattito sulle armi, tuttavia, esce anche fuori dalle aule parlamentari ma mantenendo al centro sempre i decisori politici. Dalla Sardegna arriva un messaggio forte con la costituzione della Carta di S'Aspru, il manifesto di un movimento che domenica 15 gennaio (ore 10) chiamerà in un dibattito a Siligo, deputati e senatori sardi per bloccare l'escalation bellica. La scelta del luogo, come si legge in una nota congiunta degli organizzatori Intrecci Culturali, Acli Sassari, Fermiamo la Guerra e Circolo Laudato Si di Sassari, "non è casuale" perchè si tiene là dove padre Salvatore Morittu ha costruito la terra di pace di S'Aspru. Ma quali sono i contenuti della Carta di S'Aspru? La messa al bando delle guerre con politiche attive attraverso l'uso della soft power e diplomazie impegnate. Una richiesta che verrà formulata ai parlamentari sardi per un impegno personale in questa direzione. - (PRIMAPRESS)